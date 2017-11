Beatles-Nachlass Verdächtiger wegen Hehlerei mit John Lennon-Tagebüchern festgenommen 

Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft haben einen 58-jährigen Mann festgenommen, der mit geklauten Gegenständen aus dem Nachlass von John Lennon gehandelt haben soll. Gegen ihn gebe es einen konkreten Verdacht wegen Hehlerei und Betrug, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilte.

Es geht den Angaben zufolge um Gegenstände, die Lennons Frau, der Künstlerin Yoko Ono, im Jahr 2006 aus einem Hotelzimmer in New York gestohlen worden waren - darunter auch Tagebücher des Beatles-Musikers, Brille, Briefe, Fotos. 2014 seien die Gegenstände bei einem Hehler in Berlin wieder aufgetaucht.

Intensive Ermittlungen von Kolleg. unseres Kunstkommissariats beim #LKA und der Staatsanwaltschaft Berlin führten zur Sicherstellung verschiedener Gegenstände (u.a. Tagebücher) aus dem Nachlass von John #Lennon und der Festnahme eines Verdächtigen nach Betrug & Hehlerei.

^tsm pic.twitter.com/ay8g9jMjXk — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 20. November 2017

Die Berliner Behörden ermitteln in dem Fall wegen Hehlerei und Betrug. Ein weiterer Verdächtiger lebt den Angaben zufolge in der Türkei und ist derzeit für deutsche Behörden nicht greifbar. Bei der Festnahme des 58-Jährigen in Berlin fanden die Ermittler weitere Gegenstände von Lennon.

Gegenstände aus dem Nachlass John Lennons – Haftbefehl und Durchsuchungen wegen Hehlerei- und Betrugsverdachts pic.twitter.com/8Ed2rNItLK — GenStA Berlin (@GStABerlin) 20. November 2017

"Die Durchsuchungen verliefen erfolgreich, in seinem Pkw konnten weitere dort versteckte Gegenstände, die mutmaßlich aus dem Nachlass John Lennons stammen, sichergestellt werden", teilten die Ermittler mit. Über die Freigabe der gesicherten Beweismittel könne noch nicht entschieden werden.

Lennon war am 8. Dezember 1980 vor seinem Haus am New Yorker Central Park von einem geistig verwirrten Attentäter erschossen worden. Der Musiker wäre in diesem Jahr 77 Jahre alt geworden.