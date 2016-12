Österreich Gastwirt kauft Haus von Josef Fritzl

Jahrelang stand das Haus des verurteilten Inzesttäters Josef Fritzl leer. Nun wurde es verkauft: Die Frau des örtlichen Gastwirts soll das Haus im österreichischen Amstetten gemeinsam mit einer Geschäftspartnerin erworben haben, sagte ihr Mann Herbert Houska der Online-Ausgabe der Wochenzeitung "Niederösterreichische Nachrichten".

In dem Haus sollen Wohnungen für Houskas Personal entstehen. "Man kann es nicht ewig leer stehen lassen. Wir müssen Leben hineinbringen. In zwei Jahren ist es wieder ein Haus wie jedes andere", sagte Houska. Die Schlüssel sollen noch in dieser Woche übergeben werden. Der Kaufpreis für das Haus liege bei 160.000 Euro, sagte Fritzls Konkursverwalter der österreichischen Nachrichtenagentur APA.

Rund 24 Jahre lang hielt Joseph Fritzl seine Tochter in einem Kellerverlies fest, vergewaltigte sie und zeugte mit ihr sieben Kinder. Im April 2008 kamen Fritzls Taten ans Licht, ein knappes Jahr später wurde der inzwischen 81-Jährige wegen Mordes, Sklaverei, Vergewaltigung, Inzest, Freiheitsberaubung und Nötigung zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Keller, in dem Fritzl seine Tochter gefangen gehalten hatte, wurde 2013 zubetoniert.

Lange Zeit wurde über die Zukunft des Hauses gestritten. Die Behörden fürchteten zunächst, es könne zu einer Art Grusel-Touristenattraktion werden.

Houska ist nach Angaben der Zeitung "Die Presse" Pächter des Amstettener Restaurants "Stadtbrauhof" und Mitinhaber der Striptease-Bar "Josefine". Die Wohnungen seien vor allem für Lehrlinge geplant, die nicht aus der Stadt kommen, sagt Houska.