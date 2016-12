Vergewaltigung Judo-Olympiasieger zu Haftstrafe verurteilt

Tokio - Der zweimalige Judo-Olympiasieger Masato Uchishiba ist wegen Vergewaltigung zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Ein Gericht in Tokio sprach den 34-jährigen Japaner schuldig, sich im September 2011 an einer betrunkenen Studentin sexuell vergangen zu haben. Der Goldmedaillengewinner von Athen (2004) und Peking (2008) hatte während des Verfahrens auf unschuldig plädiert und angegeben, dass es sich um einvernehmlichen Sex gehandelt habe. Uchishiba kündigte an, gegen das Urteil Berufung einzulegen.

Erst am Vortag war Ryuji Sonoda als Trainer der Nationalmannschaft der Frauen zurückgetreten: Der Ex-Weltmeister soll Athletinnen während der Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele in London unter anderem mit Bambus-Schwertern geschlagen haben. Sonoda bezeichnete die Vorwürfe als "mehr oder weniger wahr".

Die Negativ-Schlagzeilen könnten für Japan zu keinem ungünstigeren Zeitpunkt kommen: Tokio bewirbt sich derzeit für die Olympischen Spiele im Jahr 2020.