Jülich in NRW Zwei Verhaftungen nach Attacken bei Fußballspiel

Nach einer brutalen Attacke auf ein Bezirksliga-Fußballspiel in Nordrhein-Westfalen sitzen ein 42-Jähriger und sein 21 Jahre alter Sohn in U-Haft. Das teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aachen mit. Ihnen werde gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, sie seien mittels Video-Aufnahmen des Fußballspiels in Jülich identifiziert worden.

Vergangenen Sonntag hatten laut Polizei rund 30 bewaffnete Männer Spieler und Zuschauer eines Fußballspiels angegriffen. Sie rannten laut Augenzeugen in der zweiten Halbzeit der Partie des SV Grün-Weiß Welldorf-Güsten gegen die Sportfreunde Düren über den Platz und schlugen mit Baseballschlägern und Eisenstangen zu. Neun Menschen wurden verletzt, vier von ihnen mussten ins Krankenhaus.

Laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft ist der 42-jährige Verdächtige der "Rädelsführer" der Angreifer. Er soll ein am Boden liegendes Opfer mehrfach getreten haben. Sein Sohn habe ebenfalls zugeschlagen und einen Baseballschläger in der Hand gehabt.

Der Vorstand der Heimmannschaft Welldorf-Güsten war von einer Clan-Fehde ausgegangen. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte das nicht. Es gebe bis jetzt keine Hinweise darauf, dass es sich um einen Konflikt handle, der sich über einen längeren Zeitraum erstreckt habe. Man gehe davon aus, dass der Grund für den Angriff eine kurz vorher stattfindende Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gewesen sei - nähere Angaben zur Vorgeschichte machte die Sprecherin nicht. Den beiden Verdächtigen drohe bis zu zehn Jahre Haft.