Haftentschädigung in Deutschland Unschuldig, aber doppelt gestraft

Der Umgang mit Menschen, die unschuldig im Gefängnis saßen, ist "objektiv verbesserungswürdig". Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der Kriminologischen Zentralstelle im Auftrag der Justizministerkonferenz. In Deutschland stehen einem nachweislich zu Unrecht Verurteilten nur 25 Euro Schmerzensgeld pro Hafttag zu. Dazu kommt ein Ausgleich von nachgewiesenen Vermögensschäden.

Den Justizopfern werde aber auch darüber hinaus "nicht die Hilfe entgegengebracht", die sie "erwarten und verdienen", so die Autoren der Studie. Dies gelte "sowohl wirtschaftlich als auch im Rahmen der schnellen und reibungslosen Wiedereingliederung in ein bürgerliches Leben".

Nach oft kurzfristiger Haftentlassung würden Betroffene auch nach langjähriger Haft mit ihren Problemen allein gelassen - etwa beim Kampf mit staatlichen Stellen um Unterstützung und Entschädigung.

In der Studie wurden insgesamt 31 Fälle untersucht, in denen Menschen rechtskräftig zu Freiheitsstrafen verurteilt worden waren, dann aber ein Wiederaufnahmeverfahren erwirken konnten und freigesprochen wurden. Die durchschnittliche Haftdauer in der Untersuchungsgruppe lag bei drei Jahren und neun Monaten, inklusive Untersuchungshaft.

Betroffene und ihre Anwälte nannten die Wiedergutmachungsmaßnahmen der Studie zufolge "unzureichend". Dabei führe eine lange Haft oft zu einem Verlust der gesamten bürgerlichen Existenz. Die verlorengegangene Zeit lasse sich ohnehin nicht mehr ausgleichen, erklärten die Betroffenen bei ihrer Befragung im Rahmen der Studie, jedoch müsse ein Schmerzensgeld zumindest im Ansatz berücksichtigen, dass Freiheit eines der wichtigsten geschützten Rechtsgüter sei. Das Schmerzensgeld sei beispielsweise in Österreich und Spanien viermal so hoch wie in Deutschland.

Unverständnis äußerten die Betroffenen auch, warum beim Schmerzensgeld in anderen Fällen auf den individuellen Lebensstandard des Geschädigten abgestellt würde, bei der Haftentschädigung dagegen nicht. Neben dem Schmerzensgeld wird zwar auch eine Kompensation für Vermögensschäden gewährt, wozu auch Verdienstausfälle zählen. Die Betroffenen müssen aber nachweisen, dass die Strafverfolgung alleine ursächlich für den Schaden war - und mit der Länge der Haft werde es zunehmend schwieriger, den strengen Beweisanforderungen gerecht zu werden.

Allgemeine Statistiken dazu, wie lange jemand in einem Beruf tätig sein kann, würden nicht ohne Weiteres anerkannt, das gleiche gelte für mögliche Gehaltsentwicklungen. Auch eine Entschädigung für die Zwangsversteigerung von Immobilien scheitere oft daran, dass die Handlungsunfähigkeit der Betroffenen während ihrer Inhaftierung nicht als Ursache anerkannt werde. Zudem werden die üblichen Kosten für Unterkunft und Verpflegung, die den Betroffenen während der Haft erspart bleiben, von der Entschädigung wieder abgezogen.

Ulrich Schellenberg, Präsident des Deutschen Anwaltvereins, sieht nun die Justizministerkonferenz in der Pflicht, "unverzüglich zu handeln". Die Haftentschädigung pro Tag müsse mindestens vervierfacht werden. Es müssten "sofort konkrete Maßnahmen ergriffen werden, damit unschuldig Inhaftierte so schnell wie möglich wieder in unserer Gesellschaft Fuß fassen können".

Nötig sei vor allem auch Unterstützung bei der Suche nach einer Wohnung und einem Arbeitsplatz, so Schellenberg. Dazu sollte es bei allen Landesjustizverwaltungen einen Ombudsmann als Ansprechpartner geben.