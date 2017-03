JVA Bautzen Häftling versehentlich aus Gefängnis entlassen

Wegen Diebstahls saß ein 46-Jähriger seit Dezember 2015 in der Justizvollzugsanstalt Bautzen ein. Ursprünglich sollte der Verurteilte nach Ablauf seiner Haftstrafe in den Maßregelvollzug Großschweidnitz überführt werden, wo er wegen mehrfacher Abhängigkeit von Alkohol und Drogen eine Therapie machen sollte. Stattdessen entließ man ihn einfach.

Der Leiter der JVA Bautzen erklärte, die Panne werde untersucht. Eines scheint jedoch festzustehen: "Es war menschliches Versagen", sagte Bernhard Beckmann laut einem Bericht des MDR. Es wurde umgehend eine Fahndung nach dem Freigelassenen ausgelöst. Von dem Mann gehe keine Gefahr für die Öffentlichkeit aus, betonte ein JVA-Sprecher.

Im Netz überwog - vor allem angesichts des lang bemängelten Personalmangels in der JVA - der Spott: "Die Überfüllung der JVAen in #Sachsen ist schon vielfach kritisiert worden. Hier ist die naheliegende Lösung", hieß es in einem Tweet. Der Grünen-Politiker Jens Bitzka merkte süffisant an, dass auch aufwendige Sanierungsmaßnahmen menschliches Versagen nicht verhindern könnten.