Vorwurf des sexuellen Übergriffs Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen gegen Kai Diekmann ein

Die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt nicht länger gegen den früheren "Bild"-Herausgeber Kai Diekmann. Das teilte Diekmanns Anwalt Otmar Kury mit.

Zuvor hatte "Stern.de" unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft von der Einstellung des Verfahrens berichtet. Es habe sich kein Tatverdacht wegen eines angeblichen sexuellen Übergriffs ermitteln lassen. Ein Sprecher der Behörde verwies lediglich auf eine für den Nachmittag geplante Pressemitteilung.

Eine Mitarbeiterin des Axel-Springer-Verlags hatte Diekmann vorgeworfen, sie nach einer Klausurtagung in Potsdam im Sommer vergangenen Jahres beim Baden belästigt zu haben. Die Frau hatte sich zunächst an das Unternehmen gewandt, das den Fall mithilfe externer Rechtsexperten untersuchen ließ, aber kein strafbares Verhalten feststellen konnte. Um den Vorwurf rechtsverbindlich klären zu lassen, hatte Springer den Fall mit Diekmanns Einverständnis an die zuständige Staatsanwaltschaft in Potsdam übergeben.

Diekmann hatte den Springer-Konzern Ende Januar verlassen. Das Ausscheiden habe jedoch nicht mit dem Vorwurf in Zusammenhang gestanden. Die Entscheidung sei schon vorher gefallen.