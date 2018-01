Kalifornien Gefesselt und unterernährt - Eltern hielten 13 Kinder gefangen

Die Polizei hat in Kalifornien zwölf Geschwister aus der Gewalt ihrer Eltern befreit, die ihre Kinder teilweise mit Ketten und Vorhängeschlössern gefesselt hatten. Wie das Büro des Bezirkssheriffs in Riverside mitteilte, sei einer 17-jährigen Tochter am Sonntag in der Nähe von Los Angeles die Flucht gelungen. Die Jugendliche habe den Notruf wählen und die Polizei alarmieren können.

Die 13 Geschwister sind den Angaben zufolge zwischen zwei und 29 Jahren alt. Es handle sich um sechs Kinder und sieben Erwachsene, sagte der Sheriff. Aufgrund der Unterernährung der Geschwister hatte die Polizei nach eigenen Angaben zunächst alle als minderjährig eingestuft. Sie wurden in einem Haus in der Stadt Perris im Riverside County festgehalten, sie liegt rund 110 Kilometer südöstlich von Los Angeles.

Einige der Geschwister seien an ihre Betten gefesselt gewesen. In der Polizeimitteilung werden sie als "sehr schmutzig" beschrieben; ihre Umgebung als dunkel und faulig riechend.

Weder der 57 Jahre alte Vater noch die 49-jährige Mutter hätten erklären können, warum sie ihre Kinder festhielten. Die Eltern wurden festgenommen. Sie erwartet eine Anklage wegen schweren Missbrauchs und der Gefährdung Schutzbefohlener. Für beide wurde jeweils eine Kaution von neun Millionen US-Dollar festgesetzt.

Die 13 Geschwister seien zur Versorgung in verschiedene medizinische Einrichtungen gebracht worden.