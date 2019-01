Kalifornien Schüsse in Bowlinghalle - offenbar mehrere Opfer

In der kalifornischen Stadt Torrance wurden in einer Bowlinghalle Schüsse abgegeben. Es gebe Berichte, wonach mehrere Menschen am Boden lägen, teilte die Polizei auf Twitter mit. Passanten wurden aufgefordert, die Gegend zu meiden.

Ein Zeuge sagte der "Los Angeles Times", er habe vier Schüsse gehört. Zwei Menschen seien getroffen worden. "Davor haben wir einen lauten Streit gehört", sagte er.