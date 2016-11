Kindsmord Vater soll vierjährige Tochter in Taufbecken ertränkt haben

Entsetzen herrscht derzeit in der katholischen Gemeinde in Healdsburg im Norden des US-Bundesstaates Kalifornien. Am Montag hatten Polizeibeamte auf dem behördeneigenen Parkplatz einen nackten Mann aufgegriffen, der den leblosen Körper seiner vier Jahre alten Tochter in den Armen hielt. Sein neunjähriger Sohn soll halbbekleidet neben ihm gestanden haben.

Wie die "Los Angeles Times" berichtet, nahm die Polizei den Mann mit auf die Wache. Beamte versuchten noch, das Mädchen wiederzubeleben. Vergeblich. Es wurde in einem Krankenhaus für tot erklärt.

Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich bei dem Mann um den 42-jährigen Gerardo O. Er steht laut Polizei unter dem Verdacht, sein Kind im Taufbecken der St. John the Baptist Catholic Church ertränkt zu haben. O. wurde festgenommen.

Am Sonntagabend war der vierfache Vater mit seiner Tochter und seinem neunjährigen Sohn im Altarraum der Kirche gesehen worden. "Sie waren die einzigen in der Kirche zu dieser Zeit", sagte Polizeichef Kevin Burke der Zeitung. Das Gotteshaus sei am Sonntag bis spät abends geöffnet. Dem Sohn soll ersten Berichten zufolge nichts zugestoßen sein.

Die Leiche des kleinen Mädchens wurde bereits obduziert, die Ergebnisse sind jedoch noch nicht öffentlich. Zu einem möglichen Tatmotiv äußerten sich die Ermittler bisher nicht. Es handele sich jedoch nicht um eine Zufallstat, so Burke.

Tatverdächtiger war offenbar vorbestraft

Dem "Healdsburg Patch" zufolge soll der Tatverdächtige im Jahr 1996 wegen Einbruchs zu einer Haftstrafe von einem Jahr sowie einer Bewährungsstrafe von drei Jahren verurteilt worden sein. Er soll die Bewährungsauflagen in der Folge verletzt haben und 1998 wegen öffentlicher Ruhestörung auffällig geworden sein.

O., der mit seiner Ehefrau und den vier gemeinsamen Kindern zusammenlebte, befindet sich derzeit in Untersuchungshaft im Sonoma-County-Gefängnis. Er muss sich wegen Mordverdachts vor Gericht verantworten. Am Dienstag muss er erstmals zur Anklageverlesung vor Gericht erscheinen.

Healdsburg liegt in einem Weinanbaugebiet im Sonoma County und hat etwas mehr als 11.500 Einwohner. Es ist bei Touristen sehr beliebt. Berichten zufolge war dies die zweite tödliche Gewalttat seit 2008, als eine Frau ihren Freund erstochen hatte.

Pastor Sean Rogers veröffentlichte eine kurze Stellungnahme zu dem Vorfall: "Am Sonntagabend gab es eine Tragödie in der Kirche; ein kleines Mädchen verlor sein Leben." Erst wenn die Polizei ihre Ermittlungen abgeschlossen habe, werde man mehr darüber wissen. "In der Zwischenzeit beten Sie für die Familie und die Pfarrgemeinde."