Kampf gegen Pädo-Kriminelle: Die Porno-Hunde sind los

Der arme Hund muss einiges erleiden. Er heißt "URL", was an sich schon eine Strafe ist. Begrüßt wird er mit den Worten: "Hey, guck mal, das ist ja der Porno-Hund." Fast eine Beleidigung, aber in Wahrheit nett gemeint, denn: Die Beamten im Sheriff-Büro von Weber County im US-Bundesstaat Utah haben einen echten Narren an "URL" gefressen.

Der 18 Monate alte Labrador kann Sachen, die einfach jeden Ermittler glücklich machen. Er ist einer der wenigen Spürhunde in den USA, die auf das Finden von Speichermedien abgerichtet wurden. Sie sind in der Lage, auch in der hintersten Ecke verwinkelter Delinquenten-Behausungen raffiniert versteckte USB-Sticks, Festplatten oder Speicherkarten zu erschnüffeln. Dabei hilft ihnen die chemische Zusammensetzung der Bauteile.

Besonders erfolgreich sind solche Hunde derzeit, wenn es um das Auffinden illegaler Dateien wie etwa kinderpornografischen Materials geht. So geschehen im Fall Jared Fogle, der jahrelang als Werbefigur für die Fast-Food-Kette Subway fungierte, bevor er 2015 unter anderem wegen Besitzes von Kinderpornografie zu einer jahrelangen Haftstrafe verurteilt wurde.

Damals hatte ein Spürhund namens "Bear" einen USB-Stick in der Wohnung des Tatverdächtigen gefunden. Die darauf gefundenen Dateien hätten als Beweis gegen den Angeklagten gedient, bestätigte die Staatsanwaltschaft von Southern Indiana dem US-Nachrichtensender CNN. Im Fall eines ehemaligen US-Turntrainers, der wegen sexueller Belästigung von Kindern angeklagt war, habe Bear sogar in einem kugelsicheren Safe versteckte Datenträger erschnüffelt.

Jetzt soll auch "URL" zum Spürhundstar aufsteigen. Seit Ende Mai ist er seinem Herrchen Detective Cameron Harmon zugeteilt. Harmon arbeitet für die örtliche Taskforce gegen Kindesmissbrauch im Internet. "URL" sei schon sehr erfolgreich, schwärmt der Polizist: "Er hat einen USB-Stick in einem Krug gefunden, der in einem Kasten mit Füllmaterial steckte. Und der Krug selbst war auch voll mit Kram."

Die Hunde könnten in zahlreichen Bereichen eingesetzt werden, gegen Pädo-Kriminelle, Pornografie und Menschenhandel, aber auch im Anti-Terror-Kampf oder bei Finanzdelikten. "Es gibt viele Verbrechen, die auf elektronischen Medien gespeichert werden", so Harmon.

Erstaunlich: Bevor "URL" in den Polizeidienst eintrat, galt er als untrainierbar und rebellisch. "Das sind die besten Hunde", sagt einer seiner Ausbilder. Die Tiere müssten voller Energie und furchtlos sein. Billig sind die Supernasen allerdings nicht: Nach absolviertem Training beläuft sich der Preis für einen "Porn-Dog" auf etwa 10.000 Dollar.