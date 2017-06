Krankenschwester als Serienmörderin Lange Haftstrafe für den "Schatten des Todes"

Wegen einer Mordserie an Patienten ist eine kanadische Krankenschwester zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Gericht in der Stadt Woodstock sprach Elizabeth W. schuldig, in Altenheimen acht Männer und Frauen ermordet zu haben. Sie muss mindestens 25 Jahre ihrer Strafe absitzen.

Die Frau aus der Provinz Ontario hatte gestanden, ihren Patienten tödliche Insulinspritzen verabreicht zu haben. W. räumte vor Gericht sechs weitere Taten ein: Sie habe vier weitere Mordversuche begangen und zwei Patienten schwere Verletzungen zugefügt.

"Sie war alles andere als ein barmherziger Engel", sagte Richter Bruce Thomas. "Stattdessen kam sie wie der Schatten des Todes über ihre Opfer." Nach der Urteilsverkündung bat die Krankenschwester die Angehörigen der Ermordeten um Entschuldigung. Im Prozess hatte sie ihre Taten unter anderem mit ihrer Lebensunlust und Interesselosigkeit an ihrer Arbeit erklärt.

Sie tötete jahrelang unbehelligt

Die 50-Jährige tötete dem Urteil zufolge seit 2007 Senioren. Damals arbeitete W. für zwei private Altenheime. Offenbar kam ihr auch deshalb niemand auf die Schliche, weil sie oft Nachtschichten hatte. Nach Angaben der Ermittler erhielt die Polizei erst im vergangenen Jahr einen Hinweis, daraufhin wurde sie festgenommen. Während einer Therapie zur Behandlung ihrer Alkoholsucht hatte sie sich ihrem Psychiater offenbart, der daraufhin die Polizei einschaltete. Nach der Festnahme sagte sie in einer Vernehmung, sie habe "ehrlich gedacht, dass Gott sich meiner bedient hat".

Die Frau war seit 1995 als Krankenschwester registriert. Nach Beginn der Ermittlungen gegen sie im vergangenen September schied sie aus ihrem Beruf aus.

Vor wenigen Wochen erst hatte ein ähnlicher Fall aus den USA weltweit Aufsehen erregt. Eine als "Todesengel" im Bundestaat Texas inhaftierte frühere Krankenschwester soll mehrere Kinder in einer Klinik getötet haben.