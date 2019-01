Mutmaßlicher Serienmörder in Kanada Landschaftsgärtner aus Toronto gesteht acht Morde

Der mutmaßliche Serienmörder Bruce McArthur aus Toronto hat gestanden, zwischen 2010 und 2017 acht Männer ermordet zu haben. Das berichten BBC und zahlreiche kanadische Medien nach einer Gerichtsanhörung.

Als dort die Namen der acht Opfer verlesen wurden, bekannte sich demnach 67-Jährige in jedem der Todesfälle für schuldig. Der Strafprozess gegen McArthur dürfte voraussichtlich im Januar 2020 beginnen.

Opfer über Dating-App kennengelernt

Staatsanwalt Michael Canton zufolge plante McArthur die Morde vorab und missbrauchte seine Opfer auch sexuell. Zudem soll er persönliche Gegenstände von ihnen als Andenken behalten haben. McArthur war vor einem Jahr festgenommen worden. Auf einem Grundstück in Toronto, auf dem er als Gärtner arbeitete, hatten Ermittler Leichenteile entdeckt.

McArthur soll laut Ermittlern seine Opfer über Dating-Apps für Homosexuelle gefunden haben - und, indem er in seinem Van in der Stadt herumgefahren sei. Auf einem seiner Dating-Profile beschrieb er sich als hauptsächlich an jüngeren Männern interessiert: "Ich kann ein bisschen schüchtern sein, bis ich dich kennengelernt habe, aber im Herzen bin ich ein Romantiker."