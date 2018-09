Mord an 15-jähriger Mia Staatsanwaltschaft legt Revision im Fall Kandel ein

Im Fall des tödlichen Messerangriffs auf die 15-jährige Mia in Kandel hat die Staatsanwaltschaft Revision gegen das Urteil von achteinhalb Jahren Haft eingelegt.

Das teilte die Anklagebehörde in Landau ohne weitere Details mit. Das Landgericht in Landau hatte den vermutlich aus Afghanistan stammenden Abdul D. am Montag wegen Mordes und Körperverletzung verurteilt. Zur Anwendung kam Jugendstrafrecht, hier liegt die Höchstgrenze bei zehn Jahren.

Die Verteidigung hatte den Richterspruch akzeptiert. Bei einer Revision wird das Urteil auf mögliche Rechtsfehler geprüft. Eine eigene Beweisaufnahme zur Schuld- und Straffrage findet nicht statt.

Abdul D. hatte seine Ex-Freundin Mia kurz nach Weihnachten 2017 in einem Drogeriemarkt des 9000-Einwohner-Orts Kandel in Rheinland-Pfalz vermutlich aus Eifersucht erstochen.