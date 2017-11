Urteil in Kassel Lkw-Fahrer nach tödlichem Unfall freigesprochen

Das Amtsgericht Kassel hat einen Lkw-Fahrer freigesprochen, der in Hessen einen Unfall mit drei Toten verursacht hatte. Es sei nicht auszuschließen, dass Herzrhythmusstörungen des 51-Jährigen zu dem Unfall im Juli 2016 geführt hätten, sagte die Richterin.

Der Lastwagenfahrer war ungebremst auf ein Stauende auf der A7 bei Guxhagen in Nordhessen gefahren. Ein Mann, eine Frau und ihre gemeinsame Tochter aus Niedersachsen starben dabei in ihrem Wohnmobil. Eine Berufung in dem Prozess wegen fahrlässiger Tötung ist zugelassen.

Im Laufe der Verhandlung blieben nur zwei Unfallursachen übrig: entweder das Versagen des Fahrers oder ein medizinischer Grund. Ob wirklich eine Herzrhythmusstörung vorlag, konnte im Nachhinein nicht mehr geklärt werden.

Allerdings hatte der Lkw-Fahrer fünf Monate zuvor einen Herzinfarkt erlitten. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er alle Vorschriften wie Lenk- und Pausenzeiten eingehalten hatte. Der 51-Jährige war demnach zudem ein erfahrener Fahrer.

Die Staatsanwaltschaft ging von einem menschlichen Fehler aus. Sie hatte ein Jahr und sechs Monate Haft auf Bewährung beantragt. Doch am Ende stand, was der Verteidiger gefordert hatte: "Im Zweifel für den Angeklagten."

Der Fahrer selbst konnte sich nicht mehr an den Unfall erinnern. Er war schwer verletzt worden und lag wochenlang im Krankenhaus. Der Mann zeigte sich vor Gericht sehr betroffen und weinte.