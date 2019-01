Das Verschwinden des Kevin Spacey lässt sich auch an seinem Twitterkonto zeigen. Zwischen Oktober 2017 und Dezember 2018 klafft eine Lücke. Keine einzige Botschaft verbreitete der 59-Jährige in dem Netzwerk. Und auch sonst trat der Schauspieler nicht in der Öffentlichkeit auf.

Auslöser fürs sein Abtauchen sind Vorwürfe sexueller Belästigung (lesen Sie hier einen ausführlichen Text darüber). Nun muss er sich erstmals wegen dieser Vorwürfe vor Gericht verantworten. Ihm wird ein sexueller Übergriff auf einen 18-Jährigen vorgeworfen. Der Gerichtstermin am Montag ist seine unfreiwillige Rückkehr in die Öffentlichkeit. Der Überblick.

Warum muss Spacey vor Gericht erscheinen?

Dem Schauspieler wird unsittliches Verhalten und Körperverletzung vorgeworfen. Es geht um einen Vorfall aus dem Jahr 2016 auf der Ferieninsel Nantucket im US-Bundesstaat Massachusetts. Damals soll er einen 18-Jährigen in einer Bar betrunken gemacht und später unsittlich berührt haben.

Die Staatsanwaltschaft nannte zwar nicht den Namen des mutmaßlichen Opfers. Die ehemalige Nachrichtensprecherin Heather Unruh hatte im vergangenen Jahr jedoch erklärt, es handle sich um ihren Sohn.

Was sagt der Schauspieler dazu?

Spacey teilte dem Gericht mit, dass er auf "nicht schuldig" plädieren werde. Zu dem konkreten Fall hat er sich nicht öffentlich geäußert.

Nach Bekanntwerden des Gerichtstermins ging Spacey jedoch mit einem Video an die Öffentlichkeit. In dem Clip tritt er als Frank Underwood auf, den er in der Serie " House of Cards" spielte.

Das Video ist zweideutig betitelt mit "Let me be Frank" ("Lassen Sie mich ganz offen sein"). Spacey alias Francis/Frank Underwood plädiert dafür, Verleumdungen nicht zu glauben. Dann sagt er: "Ich werde sicher nicht den Preis für etwas zahlen, das ich nicht getan habe."

Womit begann der Skandal um Kevin Spacey?

In einem Interview beschuldigte Schauspieler Anthony Rapp den 59-Jährigen im Oktober 2017, ihn 1986 bei einer Party missbraucht zu haben. Damals war Rapp 14 Jahre alt.

Spacey zeigte sich von dem Vorwurf bestürzt. Er erinnere sich wirklich nicht mehr an die Begegnung, aber wenn er sich so verhalten habe, wie Rapp dies beschreibe, dann schulde er ihm eine "ernsthafte Entschuldigung" für "dieses absolut unangemessene Verhalten in betrunkenem Zustand".

Nach Rapps Vorwürfen meldeten sich viele weitere Männer. Mehr als 30 Vorwürfe von sexuellen Übergriffen und Belästigung wurden öffentlich vorgebracht. Am Londoner Old Vic Theatre etwa soll Spacey in seiner Zeit als künstlerischer Direktor Berichten zufolge mindestens 20 Männer belästigt haben. Spacey begann laut einer Sprecherin im November 2017 eine Therapie.

Was waren die Folgen?

In England laufen mehrere Ermittlungsverfahren gegen Spacey. Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles hatte Anfang September eine Klage gegen den 59-jährigen wegen mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs zu den Akten gelegt, weil die Vorwürfe aus dem Jahr 1992 inzwischen verjährt sind.

Seine Karriere als Schauspieler endete auf einen Schlag. Der Streaming-Dienst Netflix beendete die Zusammenarbeit mit Spacey für "House of Cards", in der sechsten Staffel taucht die Figur Frank Underwood nicht mehr auf.

Regisseur Ridley Scott ließ Spacey im November 2017 aus dem Film "Alles Geld der Welt" schneiden - sechs Wochen vor dem Kinostart. Christopher Plummer ersetzte Spacey. Der Vorgang dürfte einmalig in der Kinogeschichte sein.

Der letzte Film, den Spacey vor Bekanntwerden der Vorwürfe abgedreht hatte, ist "Billionaire Boys Club". Er erschien im August 2018 und floppte: Am ersten Tag spielte er lediglich 126 Dollar ein.