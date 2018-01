Lebensbeichte Warum machten Sie als jüdischer, schwuler Mann bei den Neonazis mit, Herr Wilshaw? 

Er kennt eine Kneipe um die Ecke, keine fünf Minuten Fußweg von der U-Bahn-Station Baker Street, nicht viel los zur Mittagszeit. Dort könnte man hingehen. Doch er hat ein bisschen Angst, dass seine Vergangenheit am Tisch sitzt, an der Theke steht oder mitten im Gespräch zur Tür hereinkommt. Er zögert.

Kevin Wilshaw war Neonazi, mehr als 40 Jahre lang. Als Teenager trat er der rechtsextremen National Front bei, Mitte der Siebzigerjahre war das. Später wurde er Mitglied der British National Party und engagierte sich in verschiedenen Splittergruppen. Er saß drei Monate im Gefängnis, weil er in einer Moschee randalierte. Noch vor gut einem Jahr hat er bei einer Neonazi-Kundgebung an einem College am Stadtrand von London gesprochen. Im Moment läuft ein Verfahren gegen ihn wegen Hetze im Internet.

Kevin Wilshaws Geschichte ist die Geschichte einer gigantischen Selbstverleugnung. Denn seine Mutter war Jüdin. In seinen Adern fließt jüdisches Blut, wie er es selbst formuliert. Und er ist schwul. Er war ein jüdischer, schwuler Neonazi. Gerade ist er aus der Bewegung ausgestiegen - und will über seine Geschichte sprechen. Irgendwo, wo nicht viel los ist.

Die Kneipe um die Ecke ist allerdings auch beliebt bei den Hooligans des FC Chelsea, unter denen es Neonazis gibt. Er fürchtet ein wenig, auf Freunde von früher zu treffen, die jetzt nicht mehr seine Freunde sind.

