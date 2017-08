Von U-Boot verschwundene Journalistin Frauenleiche aus dänischer Bucht ist Kim Wall

Die dänische Polizei hatte in der Køge-Bucht einen Torso gefunden. Nach einem DNA-Abgleich herrscht nun Gewissheit: Es handelt sich um die vermisste schwedische Journalistin Kim Wall. Das teilte die Ermittler in Kopenhagen mit. Taucher suchen das Gebiet um den Fundort noch nach weiteren Leichenteilen ab - auch mithilfe der dem Militär unterstellten Heimwehr.

Die Polizei hatte den Torso am Montagabend nahe der Køge-Bucht südlich von Kopenhagen gefunden. Es sei festgestellt worden, dass der Kopf sowie Arme und Beine bewusst vom Körper abgetrennt wurden.

Kim Wall war das letzte Mal gesehen worden, als sie am 10. August an Bord eines U-Bootes des dänischen Ingenieurs Peter Madsen ging. Sie wollte eine Reportage über den U-Boot- und Raketenbauer schreiben. Nachdem nun klar ist, dass sie tot ist und ihr Körper zerstückelt wurde, stellt sich noch dringender die Frage: Was geschah in dem U-Boot?

Als das U-Boot am 11. August in der Køge-Bucht unterging, war Madsen allein an Bord. Nach seiner Rettung geriet er schnell unter Verdacht und wurde noch am selben Tag festgenommen. Laut Polizei behauptete der Verdächtige zunächst, er habe Wall am Abend des 10. August auf der Insel Refshaleøen im Kopenhagener Hafengebiet abgesetzt. Eine Richterin verhängte dennoch eine 24-tägige Untersuchungshaft.

Madsens aktueller Aussage zufolge kam es zu einem "Unfall an Bord", bei dem Wall gestorben sein soll. Er habe die Leiche daraufhin an einem nicht genau genannten Ort in der Bucht "bestattet". Erst am Dienstag sagte seine Verteidigerin Betina Hald Engmark der Zeitung "Jyllands Posten" zum Fund des Torsos: "Wir können nicht erkennen, was das mit unserem Fall zu tun hat."