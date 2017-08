Von U-Boot verschwundene Journalistin Polizei sucht nach weiteren Leichenteilen in der Køge-Bucht

Die Polizei in Kopenhagen erwartet erst am Mittwoch weitere Erkenntnisse darüber, ob es sich bei dem gefundenen Frauentorso um die vermisste Kim Wall handelt. Polizeisprecher Jens Møller Jensen sagte, die DNA des Torsos müsse mit der Spur der schwedischen Journalistin abgeglichen werden. "Das Ergebnis erwarten wir frühestens morgen."

Es sei festgestellt worden, dass der Kopf sowie Arme und Beine bewusst vom Körper abgetrennt wurden. Taucher hätten den Tag über die Gewässer südwestlich der Insel Amager abgesucht, aber keinen weiteren Fund gemeldet. Die Tauchgänge nahe der Fundstelle werden laut Polizei fortgesetzt - auch mithilfe der dem Militär unterstellten Heimwehr.

Videoorientering ifm. fund af kvindelig. KBH Politi har ikke yderligere nyt før det meldes ud via Twitter. #politidk https://t.co/hUjtPVi0KR — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 22. August 2017

Die Polizei hatte den Torso am Montagabend nahe der Køge-Bucht südlich von Kopenhagen gefunden. "Der Länge des Torsos zufolge spricht nichts dagegen, dass es sich um Kim Wall handeln kann, aber wir wissen es noch nicht", so Jensen.

Kim Wall war das letzte Mal gesehen worden, als sie am 10. August an Bord eines U-Bootes des dänischen Ingenieurs Peter Madsen ging. Sie wollte eine Reportage über den U-Boot- und Raketenbauer schreiben.

Als das U-Boot am 11. August in der Køge-Bucht südlich von Kopenhagen unterging, war Madsen allein an Bord. Nach seiner Rettung geriet er schnell unter Verdacht und wurde noch am selben Tag festgenommen. Laut Polizei behauptete der Verdächtige zunächst, er habe Wall am Abend des 10. August auf der Insel Refshaleøen im Kopenhagener Hafengebiet abgesetzt. Eine Richterin verhängte dennoch eine 24-tägige Untersuchungshaft.

Madsens aktueller Aussage zufolge kam es zu einem "Unfall an Bord", bei dem Wall gestorben sein soll. Er habe die Leiche daraufhin an einem nicht genau genannten Ort in der Bucht "bestattet".