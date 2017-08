Verschwundene Journalistin Verschollen in der Køge-Bucht

Alles begann mit einer Idee. Die schwedische Journalistin Kim Wall wollte Peter Madsen porträtieren, den dänischen Bastler, der 2008 mit der "UC3-Nautilus" das größte je von einer Privatperson gebaute U-Boot der Welt konstruierte. Vor anderthalb Wochen, am 10. August, traf sich Wall mit dem 46-Jährigen auf eben jenem U-Boot - und ward seitdem nicht mehr gesehen.

Wahrscheinlich weiß niemand genau, was mit ihr passiert ist. Niemand außer Peter Madsen. Der sitzt wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts in Untersuchungshaft. Er bestreitet den Vorwurf, hat aber offenbar nur nach und nach seine Version der Abläufe rausgerückt.

Fest steht: Als das U-Boot am 11. August in der Køge-Bucht südlich von Kopenhagen unterging, war Madsen allein an Bord. Nach seiner Rettung geriet er schnell unter Verdacht und wurde noch am selben Tag festgenommen. Die Familie der schwedischen Journalistin hatte eine Vermisstenmeldung aufgegeben, weil Kim Wall nicht von ihrem Treffen mit Madsen zurückgekehrt war.

Laut Polizei behauptete der Verdächtige zunächst, er habe Wall am Abend des 10. August auf der Insel Refshaleøen im Kopenhagener Hafengebiet abgesetzt. Eine Richterin verhängte dennoch eine 24-tägige Untersuchungshaft.

Schon in seiner Anhörung zur U-Haft, der "Grundlovsverhoer", soll Madsen laut Danmarks Radio eine andere Version präsentiert haben. Dass diese nun bekannt wurde, hängt mit dem Antrag von Staatsanwaltschaft und Verteidigung zusammen, dass zumindest Teile des Falles öffentlich gemacht werden.

Madsens Aussage zufolge kam es zu einem "Unfall an Bord", bei dem Walls gestorben sein soll. Er habe die Leiche daraufhin an einem nicht genau genannten Ort in der Køge-Bucht im Wasser "bestattet".

Zweifel an dem Grund für den Untergang

Vor seiner Festnahme hatte Madsen noch mit dänischen Medien gesprochen: Im U-Boot sei es zu Problemen mit einem Ventil des Ballasttanks gekommen, erklärte er der Zeitung "Berlinske". "Blitzschnell" sei alles gegangen, innerhalb von 30 Sekunden sei das Boot voller Wasser gewesen und daraufhin gesunken.

Ein Zeuge will jedoch beobachtet haben, wie Madsen bis zuletzt im Turm des U-Bootes gestanden habe. Er sei sogar noch einmal nach unten gegangen, ehe es gesunken und Madsen zu einem anderen Boot geschwommen sei.

Die Kopenhagener Polizei geht inzwischen davon aus, dass der Konstrukteur seine eigene Schöpfung absichtlich versenkte: "Es sieht danach aus, als stehe hinter dem Sinken des U-Boots eine bewusste Handlung", sagte Kriminalermittler Jens Møller laut dem Sender TV2.

Am Samstag war das gesunkene U-Boot aus sieben Meter Tiefe geborgen und in den Hafen gebracht worden. Techniker untersuchten das Gefährt, konnten jedoch nichts finden: "Kein Mensch war an Bord, nicht lebend und nicht tot", sagte Møller.

Die Suche nach Kim Wall dauert an. Dänische und schwedische Behörden haben laut Danmarks Radio inzwischen die Route ermittelt, die das U-Boot genommen haben soll. Taucher suchen entlang des Weges den Meeresboden ab.

Madsen ist laut seiner Anwältin Betina Hald Engmark froh, dass seine Aussage an die Öffentlichkeit gelangt ist. "Das hatte er sich von Anfang an gewünscht", so die Juristin. Hinweise auf ein Motiv für die mögliche Tötung gibt es bislang nicht.

In der dänischen Öffentlichkeit gibt es nur noch wenig Hoffnung, dass Wall am Leben ist. Sie habe an vielen gefährlichen Orten gearbeitet, teilte ihre Familie der Nachrichtenagentur AP mit. Dass ihr nur wenige Kilometer von ihrer Heimat entfernt etwas zustoßen könnte, sei unvorstellbar gewesen.