Kinder angesprochen Polizei sichert Schulweg in Schleswig-Holstein

Im schleswig-holsteinischen Wahlstedt hatten offenbar mehrere Männer versucht, Kinder anzulocken. In dem kleinen Ort zwischen Hamburg und Lübeck geht bei Eltern seither die Angst um. Die Polizei hat zum Wochenbeginn nun den Schulweg mit Polizisten gesichert - zu Fuß und mit zusätzlichen Streifenwagen.

Bereits am Freitag sollen zwei Männer aus einem schwarzen VW-Bus heraus mehrere Kinder auf dem Schulweg gefragt haben, ob sie nicht einsteigen wollten. Als die Kinder das Angebot abgelehnt hätten, sei der Wagen mit hoher Geschwindigkeit weggefahren, teilte die Polizei mit.

"Die Schüler der dritten und vierten Klasse reagierten genau richtig und erzählten in der Schule von dem Vorfall", hieß es. Die Kinder gaben das Alter der mutmaßlichen Kidnapper mit 30 bis 40 Jahren an. Noch am Abend soll es zu einem weiteren Vorfall gekommen sein - ein Unbekannter, der neben einem dunklen Transporter stand, habe einen Zehnjährigen anlocken wollen. Der Junge fuhr mit seinem Fahrrad davon.

"Ob die beiden Fälle in Verbindung stehen, ist noch offen", sagte eine Polizeisprecherin. Am Montag und Dienstag seien keine weiteren Ansprechversuche bekannt geworden. Allerdings hätten sich zahlreiche Anrufer gemeldet, denen verdächtige Menschen aufgefallen seien.