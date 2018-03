Öffentlichkeitsfahndung Polizei sucht Mann wegen Kindesmissbrauchs

Die Kinder waren nach Einschätzung der Ermittler etwa sieben und zehn Jahre alt: In mindestens zwölf Fällen soll ein Unbekannter zwei Jungen in Deutschland schwer sexuell missbraucht haben. Die Polizei sicherte mehr als 3800 Dateien, die die Übergriffe an den beiden Kindern dokumentieren.

"Die Bild- und Videoaufnahmen sind vermutlich seit Oktober 2014 gefertigt worden und sind im Dezember 2017 auf einer kinderpornographischen Plattform im sogenannten Darknet veröffentlicht worden", teilte die bundesweite Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) mit. Diese Einheit der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt sucht nun mit einem Bild nach dem mutmaßlichen Täter.

Sämtliche anderen Ermittlungsmaßnahmen hätten bislang nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen oder der Opfer geführt. Das Amtsgericht Gießen ordnete laut ZIT deshalb die Öffentlichkeitsfahndung an.