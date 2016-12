Kind aus der Schweiz missbraucht Koch muss in Psychiatrie

Im Missbrauchsprozess gegen einen 35-Jährigen hat das Landgericht Düsseldorf ein Urteil gefällt. Der Mann muss fünf Jahre in Haft und wird unbefristet in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Staatsanwalt und Nebenkläger hatten zehn Jahre Haft und Unterbringung in der Psychiatrie beantragt.

Die Tat hatte international Aufsehen erregt. Der Täter und der zwölf Jahre alte Junge hatten sich laut Anklage zu Beginn des Jahres über das Onlinespiel Minecraft kennengelernt. Werner C. erschlich sich dadurch das Vertrauen des Kindes. Am 18. Juni reiste der 35-Jährige zu einem Treffen mit dem Jungen in die Schweiz und überredete ihn, mit ihm nach Deutschland zu kommen.

Acht Tage später befreite eine Spezialeinheit der Polizei den Jungen aus der Wohnung des gelernten Kochs. In den Tagen zuvor hatte Werner C. den Zwölfjährigen Ermittlern zufolge sexuell missbraucht.

Der Fall war unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt worden. Zur Begründung hieß es, das Opfer und der Angeklagte hätten schutzwürdige Interessen. Es gelte zu verhindern, dass diese durch eine öffentliche Erörterung bestimmter Details aus dem jeweiligen persönlichen Lebensbereich verletzt würden. Dahinter müsse das Interesse der Öffentlichkeit zurücktreten.

In der Wohnung des Mannes war kinderpornografisches Material gefunden worden. Werner C. war wegen kleinerer Betrugsdelikte vorbestraft, nicht aber wegen Sexualstraftaten.