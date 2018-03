Kindesmissbrauch Mutmaßlicher Sexualstraftäter nach Foto-Fahndung gefasst

Nach der Veröffentlichung von Fahndungsfotos eines mutmaßlichen Sexualstraftäters hat die Polizei einen Mann festgenommen. Es handle sich um den Tatverdächtigen, teilte das Bundeskriminalamt (BKA) mit. Das BKA und die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt hatten zuvor die Fotos des Mannes veröffentlicht, der zwischen Oktober 2014 und Ende 2017 mehrfach zwei Kinder missbraucht haben soll.

Ermittler hatten zuvor von einer "heißen Spur" an den Niederrhein berichtet. In der Nacht zu Dienstag sei der 45-Jährige schließlich in einem Hotel in Krefeld geschnappt worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mit. Der Mann, bei dem es sich laut "Bild"-Zeitung um einen Taxifahrer handeln soll, leistete keinen Widerstand. Zuvor sei die Wohnung des Mannes in Viersen durchsucht worden. Mehrere Datenträger wurden sichergestellt.

Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern - #Fahndung ist erfolgreich BEENDET. #Festnahme des Tatverdächtigen.



Wir sagen #DANKE!



Bitte löschen Sie alle geteilten Bilder.



Weitere Informationen werden hier im Laufe des Tages veröffentlicht. pic.twitter.com/pIjv7sLoUU — Bundeskriminalamt (@bka) 27. März 2018

In mindestens zwölf Fällen soll der Mann den Ermittlern zufolge zwei Jungen in Deutschland schwer sexuell missbraucht und die Taten gefilmt und im Internet verbreitet haben. Die Polizei sicherte mehr als 3800 Dateien, die die Übergriffe an den beiden Kindern dokumentieren. Die Opfer sollen etwa sieben und zehn Jahre alt gewesen sein.