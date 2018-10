Kirchheim an der Weinstraße Zwei Tote und zwei Schwerverletzte bei Polizeieinsatz

Bei einem Polizeieinsatz in Kirchheim an der Weinstraße sind am Morgen zwei Menschen gestorben. Gegen 8.30 Uhr habe es eine Gefahrenlage gegeben, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit. Es sei zu einem Schusswaffengebrauch gekommen.

Dabei starben zwei Personen. Eine Polizistin und ein Polizist seien schwer verletzt worden. Laut Polizei besteht aktuell keine weitere Gefahr. Über die näheren Umstände und Hintergründe zu dem Fall ist bislang nichts bekannt.

Auf Twitter dementierte die Polizei Gerüchte über einen Mann, der mit einer Schusswaffe in der Gemeinde unterwegs sein soll. Dies entspreche nicht der Wahrheit.

Derzeit kursieren #Gerüchte, in #Kirchheim sei ein Mann mit Schusswaffe unterwegs. Dies entspricht nicht der Wahrheit. Es besteht KEINE GEFAHR! pic.twitter.com/ytSERSUSio — Polizei Rheinpfalz (@PP_Rheinpfalz) 19. Oktober 2018

Aktuell laufe der Einsatz noch, teilte eine Pressesprecherin der Polizei mit. Daher komme es in der näheren Umgebung zu Verkehrsbehinderungen.

