In Gefängniszelle verbrannter Syrer Experten äußern Zweifel an Brandgutachten

Im Fall des nach einem Zellenbrand in der Justizvollzugsanstalt Kleve gestorbenen Syrers Amad A. haben Experten Zweifel am Ergebnis eines Brandgutachtens geäußert. "So wie der Brand von der Staatsanwaltschaft beschrieben wurde, ist er nicht möglich", sagte Korbinian Pasedag vom Institut für Brand- und Löschforschung in Dippoldiswalde dem ARD-Magazin "Monitor" laut Vorabmeldung.

A. war Ende September, zwei Wochen nach einem Brand in seiner Zelle in Kleve, in einem Bochumer Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Fall sorgte auch deswegen für großes Aufsehen, weil der Mann wegen einer Verwechslung in Haft saß - bei einem Polizeieinsatz im Juli waren offenbar Personalien verwechselt worden.

Der Syrer hatte den Brand mutmaßlich in suizidaler Absicht gelegt. Das nordrhein-westfälische Justizministerium und die Staatsanwaltschaft Kleve gehen auf Grundlage eines durch die Behörde eingeholten Brandgutachtens davon aus, dass der Brand "circa 15 Minuten bei geschlossenem Fenster eingewirkt habe, ohne dass sich der syrische Staatsangehörige bemerkbar gemacht habe".

Erst danach soll A. die Rufanlage betätigt haben. Unmittelbar danach habe er wohl das Fenster des Haftraums geöffnet. Nach Einschätzung von Experten wäre ein Mensch nach 15 Minuten bei einem derartigen Brandverlauf in einem geschlossenen Raum jedoch nicht mehr handlungsfähig, berichtet "Monitor" nun.

Das liege auf der einen Seite an dem dichten Rauch und auf der anderen Seite an der Toxizität der entstehenden Gase, sagte Pasedag. Auch der Direktor der Rechtsmedizin Frankfurt, Marcel A. Verhoff, teilte dem Magazin mit: "Ich würde eher erwarten, dass die Person nach einer Viertelstunde längst bewusstlos ist."

In einem für "Monitor" erstellten Gutachten geht das Institut für Brand- und Löschforschung demnach davon aus, dass der von der Staatsanwaltschaft beschriebene Brandverlauf nur bei einer "ausreichenden Ventilation" möglich sei - also der Zufuhr von Sauerstoff, etwa durch ein geöffnetes Fenster oder eine geöffnete Tür. Gleichzeitig würden die beim Brand entstehenden Verbrennungen "zu erheblichen Schmerzen führen, die durch Schmerzschreie geäußert werden".

Mehr zum Thema bei SPIEGEL+ Marcus Simaitis / DER SPIEGEL In Gefängniszelle verbrannter Syrer So viele Chancen, da rauszukommen

Dies decke sich mit Schilderungen von Menschen, die zum Zeitpunkt des Unglücks in der Klever Vollzugsanstalt waren, berichtete "Monitor" weiter - demnach habe A. laut geschrien. Wann er das Fenster geöffnet oder auf sich aufmerksam gemacht habe, sei wichtig für die Beurteilung des Handelns der JVA-Bediensteten. Konkret stehe die Frage im Raum, ob sie den Brand früher hätten bemerken und A. retten können.

Die Staatsanwaltschaft teilte auf "Monitor"-Anfrage mit, die Frage, ob, wie und wann sich A. während des Brandgeschehens bemerkbar gemacht habe, sei Gegenstand der Ermittlungen. Dies gelte auch für die Frage, ob das Verhalten von JVA-Mitarbeitern von strafrechtlicher Relevanz sei.