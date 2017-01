Nordrhein-Westfalen Vater soll Vergewaltigung der eigenen Tochter verhindert haben

In Nordrhein-Westfalen hat ein Mann seine Tochter offenbar vor einer möglichen Vergewaltigung gerettet. Die Frau hatte ihren Vater nach einem Discobesuch in Kleve angerufen und um Hilfe gebeten, wie die Polizei berichtete. Sie habe am Bahnhof kein Taxi mehr bekommen, sei zu Fuß unterwegs nach Hause und werde von einem Mann verfolgt.

Der 57-Jährige sei seiner Tochter daraufhin mit einem Roller entgegengefahren und habe gerade noch rechtzeitig gesehen, wie sie von dem Mann attackiert und vom Gehweg fortgezogen worden sei. Der Mann soll der Frau ins Gesicht geschlagen und sich auf sie gelegt haben.

Der Vater überwältigte den Angaben zufolge den Angreifer und hielt ihn so lange fest, bis die Polizei eintraf. Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut Polizei um einen 23-jährigen Syrer, gegen den ein Haftbefehl angestrebt wurde. Er war zur Tatzeit betrunken.