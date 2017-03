Niedersachsen Müllsammler entdecken Babyleiche

Eigentlich wollte die Gruppe in Niedersachsen in einer groß angelegten Aktion Müll sammeln, doch dann machte ein 72-Jähriger mit anderen Teilnehmern den grausamen Fund: In einem Komposthaufen lag eine Plastiktüte, darin steckte eine Baby-Leiche. Der Fundort liege in Knesebeck im Landkreis Gifhorn, teilte die Polizeiinspektion Gifhorn am Samstag mit.

Die Polizei sperrte das Gebiet im den Komposthaufen weiträumig ab, sicherte Spuren und befragte Zeugen. Der Leichnam wurde in die rechtsmedizinische Abteilung der Medizinischen Hochschule Hannover gebracht. Dort begann noch am Abend die Obduktion. Die Ermittler erhoffen sich dadurch Hinweise, wann und wie das Kind ums Leben kam. Hinweise auf die Eltern des Kindes gebe es nicht, unklar sei auch, wer das Kind abgelegt habe, teilte die Polizei mit.