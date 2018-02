Offenbar nach Stoß 32-Jähriger in Köln von Zug erfasst und getötet

Ein junger Mann ist in der Kölner Innenstadt von einer Stadtbahn überrollt und tödlich verletzt worden. Die Polizei vermutet, dass jemand den 32-Jährigen zwischen die Waggons der Bahn gestoßen hat. Das zeigten Videoaufnahmen der Überwachungskamera an der Haltestelle Chlodwigplatz, heißt es in einer Mitteilung.

Der Verdächtige sei nach der Tat am späten Freitagabend, die sich um kurz vor Mitternacht ereignete, in der Menge untergetaucht. Eine Mordkommission versucht jetzt, ihn mithilfe des Videos zu identifizieren und den genauen Tathergang zu klären. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Köln zu melden.

Der Fahrer der Bahn hatte den Vorfall zunächst nicht bemerkt. Rettungskräfte brachten die beiden Begleiter des Opfers zur psychologischen Betreuung in ein Krankenhaus.