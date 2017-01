Bluttat in Köln 41-Jähriger im eigenen Auto angeschossen

Auf offener Straße hat ein Unbekannter in Köln einen Mann in dessen Auto angeschossen. Der Täter feuerte am Sonntagabend im Stadtteil Kalk durch die geschlossene Scheibe der Fahrertür auf den 41-Jährigen, wie die Polizei mitteilte.

Das Opfer wurde von einer Kugel im Oberkörper getroffen, schwebte aber nicht in Lebensgefahr. Der laut Polizei auffallend korpulente Täter floh anschließend in einem Mercedes-Geländewagen ohne Kennzeichen.

Das Opfer hatte sein Auto laut Polizei kurz vor dem Schuss abgestellt. Die Hintergründe der Tat sind offen. Die Mordkommission hofft nun auf Zeugenhinweise.

Erst vergangene Woche hatten Unbekannte nachts auf eine Teestube in Köln geschossen. Während die Polizei dabei jedoch auch Verbindungen zum Rockermilieu vermutete, liegen ihr im aktuellen Fall dafür keine Anhaltspunkte vor.