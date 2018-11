89-Jähriger wegen Mordes an Ehefrau vor Gericht "Unterm Strich: tragisch"

Nach fast 60 Jahren Ehe greift Heinrich E. laut Anklage an einem Montagvormittag zum Schlosserhammer und schlägt zu. Mehrmals trifft der Hammerkopf den Schädel von E.s Frau Anneliese. Dann nimmt Heinrich E. das Küchenmesser, die Klinge zwölf Zentimeter lang, sticht sechs Mal zu, durchbohrt einen Lungenflügel seiner Frau und trifft auch ihr Herz. Anneliese E., 88 Jahre alt, verblutet in der Küche des gemeinsamen Reihenhauses in Rösrath, eines Vororts von Köln.

So schildert die Staatsanwaltschaft die Vorwürfe gegen Heinrich E., der selbst den Notruf gewählt hatte. Es habe keine Alternative gegeben, soll er wenige Wochen später in der U-Haft zu seiner Tochter gesagt haben.

Im Rollstuhl wird Heinrich E. in Saal zwei des Kölner Landgerichts geschoben. Das schüttere Haar schlohweiß, der Körper abgemagert und von Leukämie gezeichnet, die dünnen Beine eng geschlossen. Der 89 Jahre alte ehemalige Oberstudienrat, einst Lehrer für Latein, Griechisch und Chemie, trägt einen schwarzen Anzug und ein weißes Hemd.

Eine Ehe ohne Liebe, eine Zweckgemeinschaft

Die Kammer soll die Frage klären, warum Heinrich E. nach so vielen Ehejahren seine Frau umgebracht haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seine Frau am 4. Juni aus niederen Beweggründen ermordet zu haben. Heinrich E. soll von rasender Eifersucht getrieben gewesen sein. Er habe geglaubt, seine Anneliese, mit der er drei Töchter großgezogen hatte, habe ihren Lebensabend mit einem anderen Mann verbringen wollen. E. schweigt zu den Vorwürfen. An den Tathergang habe er keine Erinnerung, sagt sein Verteidiger.

Nach Verlesung der Anklage wird die Tochter als Zeugin gehört. Für ihre Aussage setzt sich Susanne E. direkt neben ihren schwerhörigen Vater. Dann gibt sie tiefe Einblicke in eine Ehe, die weitestgehend ohne Liebe gewesen sei und die nur als Zweckgemeinschaft funktioniert habe. "Unterm Strich: tragisch."

Susanne E., die als Nebenklägerin im Prozess auftritt, beschreibt ihren Vater als empathielos, als Mann, der Frau und Kinder oft gedemütigt und entwertet habe. "In diesem Elternhaus musste man funktionieren", sagt sie. Gleichzeitig sei er gebildet, habe sich gerne mit Gedichten und Aphorismen beschäftigt, intensiv den Familienstammbaum recherchiert und viel Zeit in der Natur verbracht. Auch als Lehrer sei er beliebt gewesen. Immer wieder seien ehemalige Schüler zu ihm nach Hause gekommen, um nach Rat zu fragen.

"Das war der schlimmste Moment meines Lebens"

Heinrich E.s größtes Problem sei die Eifersucht gewesen, erzählt Susanne E., die älteste Tochter. Immer wieder habe er seine Frau geschlagen und geschubst. Überall habe er Nebenbuhler vermutet. Doch eine Affäre habe es nie gegeben, der Vater habe keinen Anlass zur Eifersucht gehabt. Er habe sich das alles eingebildet.

Schon einmal sei die Situation bedrohlich eskaliert. Das war in einer Kölner Bibliothek im September 1977. Das wisse sie so genau, weil sie schon als Kind Tagebuch geführt habe, berichtete die Tochter. Der Vater sei ausgerastet, habe auf seine Frau eingeprügelt, bis sich die Tochter schützend vor sie gestellt habe und die Schläge kassierte. "Das war der schlimmste Moment meines Lebens", erinnert sich die heute 56-Jährige. Schon damals sei die Polizei eingeschaltet worden.

"Warum haben sich die Eltern nicht scheiden lassen?", fragt Richterin Sabine Kretzschmar. Eine Trennung sei eigentlich immer Thema gewesen, antwortet die Tochter. Doch umsetzen habe das keiner wollen. Die Mutter, früher ebenfalls eine angesehene Lehrerin im Ort, habe um ihr Ansehen gefürchtet. Einmal habe sie gesagt, auch eine Flucht sei keine Lösung. "Egal, wohin ich mit euch gehe. Er wird uns finden und mich umbringen", erinnert sich Susanne E. an die Worte der Mutter.

Am Ende aber, kurz vor der Tat, nach einer mehrwöchigen Kreuzfahrt durchs Mittelmeer, habe sie auf Drängen einer ihrer Töchter den Entschluss gefasst, ihren Mann nun doch zu verlassen. Ihre Schwester habe heimlich einen Platz in einer Seniorenresidenz reserviert, erzählt Susanne E. Einen Tag vor dem gewaltsamen Tod der Mutter soll es darüber ein Telefonat gegeben haben. "Vielleicht hat er da ja was mitbekommen."

Heinrich E. droht eine lebenslange Haftstrafe. Der Prozess wird am 6. Dezember fortgesetzt.