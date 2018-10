Geiselnahme in Köln Zugriff mit zwei Blendgranaten

Am Kölner Hauptbahnhof gab es eine Geiselnahme. Stundenlang hatte ein Mann eine Frau in seiner Gewalt, bis die Polizei sich zum "Notzugriff" entschloss. Der Bahnhof blieb auch am späten Nachmittag noch gesperrt.