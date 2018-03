In Köln hat ein Mann einen 60-jährigen Fahrer eines Geldtransporters mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt. Der Täter überfiel den Mann laut Polizeiangaben auf einem Parkplatz. Anschließend flüchtete der Angreifer mit einem Komplizen in einem dunklen Auto, berichtet die Polizei in einer Mitteilung.

Kurz danach wurde in der Nähe des Tatorts ein brennender dunkler Wagen gefunden. Zeugen berichteten, dass zwei Männer von dort geflohen seien. Die Polizei fahndet unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Verdächtigen. Ob der Geldbote verletzt wurde und wie viel er erbeutete, war zunächst unklar.

Die "Bild"-Zeitung berichtete, dass der Überfall auf einem Ikea-Parkplatz stattfand. Zurzeit werden die Zeugen von Beamten einer eigens gegründeten Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei vernommen, um weitere Hinweise zu erlangen.