Mit bis zu 190 Stundenkilometern soll ein Autofahrer in Köln unter anderem durch eine 50er-Zone gerast sein. Der 25-Jährige sei mit seinem Wagen "mit aufheulendem Motor und extremer Beschleunigung" neben Polizeibeamten gefahren und losgerast, teilte die Polizei mit.

Dabei sei er zeitweise auf zwei Fahrstreifen gefahren. Beamte stoppten die Fahrt am Freitagabend, beschlagnahmten das "hochmotorisierte" Auto sowie den Führerschein des Mannes und leiteten ein Strafverfahren ein.

Am Freitag hatte der Bundesgerichtshof in Deutschland erstmals ein Mordurteil gegen einen Auto-Raser bestätigt. Der damals 24-Jährige hatte im Mai 2017 in Hamburg alkoholisiert ein Taxi gestohlen und bei einem anschließenden Unfall auf der Flucht vor der Polizei einen Menschen getötet.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass dem Mann bewusst war, dass sein Verhalten mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu einem tödlichen Unfall führen würde. Dies habe er vorsätzlich gebilligt, "weil er kompromisslos das Ziel, der Polizei zu entkommen, verfolgte".