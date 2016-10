Köln "Salatbar-Mörder" zu lebenslanger Haft verurteilt

Mehr als neun Jahre nach dem Mord an einer 24-jährigen Salatbar-Inhaberin hat das Kölner Landgericht den Täter verurteilt. Der 36 Jahre alte Mann erhielt eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes, versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung und Diebstahls.

Für das Gericht stand nach der Beweisaufnahme fest, dass der Angeklagte ursprünglich zwar nur in die Salatbar eingedrungen war, um Geld zu stehlen. In dem Lokal in Köln war die Inhaberin in der Nacht vom 22. auf den 23. Juli 2007 aber noch mit Warenbestellungen beschäftigt.

Als der Angeklagte die junge Frau entdeckte, verlangte er Geld von ihr. Sie habe ihn gebeten, ihr nichts zu tun, hieß es in dem Urteil, dann bekäme er auch Geld. Dennoch habe der Angeklagte ein Messer gezogen, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, sagte die Vorsitzende Richterin Sabine Kretzschmar.

Der Mörder entkam mit 20 Euro

Tragischerweise litt das Opfer seit einer Tumorerkrankung in der Kindheit an einer Phobie vor spitzen Gegenständen. Beim Anblick des Messers habe sie vor Panik geschrien. Der Angeklagte, so resümierte das Gericht, befürchtete daraufhin, von Passanten entdeckt zu werden - und stach zu. Insgesamt elf Mal traf er sein Opfer in Gesicht, Brustkorb und Knie. Die Schwerverletzte sperrte er anschließend in den Kühlraum des Lokals, wo sie wenig später verblutete.

Der Tod von Anke S. galt lange als einer der mysteriösesten Mordfälle in Köln. Die Ermittler fanden acht Jahre lang weder die Tatwaffe, noch ein Motiv. Erst Ende 2015 identifizierten die Ermittler einen in Hamburg inhaftierten 35-Jährigen als mutmaßlichen Mörder (mehr über den Fall lesen Sie hier).

Der 36-Jährige war nach der Tat lediglich mit einigen Habseligkeiten des Opfers geflohen - darunter 20 Euro in bar. Jahrelang blieb er unentdeckt, bevor eine an einer Zigarette gefundene DNA-Spur in seine Richtung wies. Da saß der Mann gerade wegen vergleichbar kleiner Delikte im Gefängnis.

Vor der Polizei gab er dann zu, sein Opfer aus Angst vor Entdeckung erstochen zu haben. Dem Versuch der Verteidigung, die Tat als Unfallgeschehen darzustellen, schenkte das Gericht keinen Glauben: "Sechs tiefgreifende Stichverletzungen sind nicht durch ein Herumfuchteln zu erklären", sagte die Vorsitzende Richterin.