Tödlicher Raser-Unfall in Köln Staatsanwaltschaft fordert schärfere Strafen

Im Fall eines illegalen Autorennens in Köln, bei dem eine 19-jährige Studentin getötet wurde, will der Bundesgerichtshof sein Urteil am 22. Juni verkünden. Nach dem Tod der jungen Radfahrerin fordert die Staatsanwaltschaft eine Verschärfung der Strafen gegen die beiden Raser.

Das Landgericht Köln hatte den Fahrer des Unfallwagens zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt, den zweiten Raser zu einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung. Diese Bewährungsstrafen seien rechtsfehlerhaft, sagte Bundesanwältin Annette Böringer in der Revisionsverhandlung in Karlsruhe. Es fehlten die vom Gesetzgeber geforderten "besonderen Gründe". Böringer will erreichen, dass die obersten Strafrichter die Urteile teilweise aufheben und zur Neuentscheidung über das Strafmaß an eine andere Kammer zurückverweisen.

Die damals 21 und 22 Jahre alten Männer hatten sich im April 2015 in der Stadt ein spontanes Rennen geliefert. Bei Tempo 95 schleuderte eines der getunten Autos aus der Kurve. Auf dem Radweg traf es mit Wucht die 19-Jährige, die wenige Tage später starb.

Die Vorsitzende Richterin Beate Sost-Scheible wies darauf hin, dass die Staatsanwaltschaft die Verurteilungen wegen fahrlässiger Tötung nicht grundsätzlich infrage stelle. Darauf stehen maximal fünf Jahre Haft. Der Spielraum der BGH-Richter sei zudem begrenzt. Es gehe nur darum, ob die Strafe Bestand habe und ihre Aussetzung zur Bewährung.

Weiterer Raserfall vor BGH

Die Verteidiger beantragten, die Revision der Staatsanwaltschaft zu verwerfen. Sie betonten, dass das Kölner Urteil aus ihrer Sicht alles angemessen berücksichtige. Auch die jungen Männer hatten Revision eingelegt. Laut Richterin Sost-Scheible hat der Senat diese aber bereits vor zwei Tagen als unbegründet verworfen. (Az. 4 StR 415/16)

Der Fall hatte überregional Entsetzen ausgelöst, zumal es im Frühjahr 2015 gleich mehrere schlimme Raser-Unfälle in Köln gegeben hatte. Aber auch die Verurteilung lediglich zu Bewährungsstrafen für die Angeklagten war in der Bevölkerung auf viel Kritik gestoßen.

Der BGH wird in einem weiteren Verfahren zu entscheiden haben, ob Autoraser in solchen Fällen auch wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt werden können. Das bundesweit erste Mordurteil in einem Raserfall begründeten Berliner Richter im Februar damit, dass die beiden Angeklagten bei ihrer Raserei zwar niemanden vorsätzlich hätten töten wollen, tödliche Folgen aber billigend in Kauf genommen hätten.

Überdies drohen Rasern womöglich bald schon generell härtere Strafen. Das Bundesverkehrsministerium arbeitet an einem Gesetzesentwurf, der für Raser nach einem tödlichen Unfall bis zu zehn Jahre Haft vorsieht.