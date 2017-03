Toter Patient in Klinik-Technikraum Staatsanwaltschaft prüft Fremdverschulden

Im Fall eines tot aufgefundenen Patienten in der Kölner Uniklinik prüft die Staatsanwaltschaft, ob Hinweise auf ein Fremdverschulden vorliegen. Dabei werde jedoch nicht gegen eine bestimmte Person ermittelt, sondern es gehe um eine allgemeine Ursachenforschung, sagte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer.

Ein 74-Jähriger war mehr als eine Woche nach seinem Verschwinden tot in der Uniklinik gefunden worden. Eine Klinikmitarbeiterin entdeckte die Leiche des schwer kranken Mannes, der unter Orientierungsschwierigkeiten litt, in einem Technikraum.

Der Patient war zuletzt in der Uniklinik in Behandlung. Seit dem 20. Februar war nach ihm gesucht worden. Die Polizei setzte dabei unter anderem eine Einsatzhundertschaft, Taucher, spezielle Suchhunde und einen Hubschrauber ein.

Die Obduktion des Leichnams erbrachte am Donnerstag keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Die Todesursache habe nicht eindeutig festgestellt werden können, sagte Bremer. Zuvor war ein Sturz vermutet worden.

Patientenschützer fordern mehr Hilfe

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz forderte mehr Schutz für orientierungslose Menschen in Krankenhäusern. "Dort, wo Patienten nicht hinkommen sollen, muss es automatische Schließsysteme geben, die das verhindern", sagte Vorstand Eugen Brysch. Auch fehle es offensichtlich an Notfallplänen, die ein systematisches Suchen gewährleisteten.

Nur wenn durchsuchte Räume eindeutig gekennzeichnet würden, sei eine lückenlose Kontrolle möglich. Ein solches Konzept fehle jedoch bei den meisten der rund 2000 Krankenhäuser in Deutschland, obwohl der Anteil der Menschen mit Orientierungsschwierigkeiten in Kliniken von Jahr zu Jahr größer werde, kritisierte Brysch.

Dagegen sagte der Sprecher der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Joachim Odenbach, es gehe hier um einen entsetzlichen Unglücksfall. "Aber eine Uniklinik ist riesig groß, da gibt es Bereiche, wo nie jemand hingeht." In anderen großen Einrichtungen könne das genauso passieren. Aber natürlich helfe dies den Angehörigen nicht, sagte Odenbach.

2015 hatte in einer Klinik in Gelsenkirchen ein Patient acht Tage in einem kaputten Aufzug gelegen, bis seine Leiche entdeckt wurde. Bei dem Mann handelte es sich um einen 59-Jährigen, der sich freiwillig als Patient in stationäre Behandlung der psychiatrischen Abteilung begeben hatte.