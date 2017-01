Café in Köln Unbekannte schießen nachts auf Teestube

In Köln haben Unbekannte zahlreiche Schüsse auf ein Café abgefeuert. Der 51-jährige Inhaber der Teestube im Stadtteil Holweide habe gegen 3 Uhr früh die Polizei alarmiert, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er habe sich in dem Café aufgehalten und sei nicht verletzt worden.

Die Polizei fand Einschusslöcher am Fenster, an der Eingangstür und an der Fassade des Gebäudes sowie am Nachbarhaus. Für einen fremdenfeindlichen Hintergrund gebe es keine Anhaltspunkte. Eine Mordkommission ermittelt wegen versuchter Tötung "in alle Richtungen", unter anderem auch im Rockermilieu.