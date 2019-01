Der Polizei ist ein Schlag gegen die sizilianische Mafia in Deutschland gelungen: Bei einer Razzia sind in Deutschland und Italien mehrere Verdächtige gefasst worden. Hundert Polizisten waren im Einsatz, drei Verdächtige seien in Köln und einer in Mannheim gefasst worden, sagte ein Polizeisprecher. Demnach wurden elf Haftbefehle erlassen.

Die Aktion richtete sich gegen die Cosa Nostra. Den Verdächtigen wird unter anderem Drogenhandel zwischen Deutschland, Rom und Sizilien vorgeworfen. Die in Deutschland Gefassten sollen Mitglieder der "deutschen Zelle" des "Clans Rinzivillo" sein, die in Nordrhein-Westfalen operiere.

Die Verdächtigen hatten laut Polizei auch Kontakte zu türkischen Mafiosi und zu Mitgliedern der kalabrischen 'Ndrangheta, darunter auch zu Antonio Strangio, der nach den Duisburger Mafiamorden festgenommen wurde. Im Jahr 2007 wurden vor Pizzeria in Duisburg sechs Menschen ermordet.

Ein weiterer Verdächtiger sei in Italien festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Für fünf andere, die bereits in U-Haft saßen oder im Hausarrest waren, gab es einen neuen Haftbefehl. Ein elfter Verdächtiger werde laut Polizei noch in Deutschland und Italien gesucht.

Geld durch Drogenhandel und Immobilien

Seit Jahren warnen Ermittler in Italien und Deutschland davor, dass Clans der 'Ndrangheta und auch anderer Mafia-Organisationen von Deutschland aus ihre Geschäfte betreiben. Und immer wieder warnen sie auch, dass die Mafia in Deutschland unterschätzt wird. Aktiv sind die Clans vor allem in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg.

Ihr Geld verdienen sie nicht nur mit Drogenhandel, sondern vorzugsweise auch mit Immobilien. Das "Betongeld" dient der Mafia für die Geldwäsche. Anders als in Italien steht in Deutschland die Zugehörigkeit zur Mafia nicht unter Strafe. Der Anti-Mafia-Autor Roberto Saviano ("Gomorrha") nannte Deutschland einmal ein "Eldorado" für die Mafia.

Vor allem drei Mafia-Organisationen aus Italien sind bekannt: Die 'Ndrangheta aus Kalabrien, die Cosa Nostra aus Sizilien, die Camorra aus Neapel. Als mächtigste gilt die 'Ndrangheta, die den weltweiten Kokainhandel beherrscht.

Erst Anfang Dezember gab es in Deutschland eine großangelegte Razzia gegen sie, Dutzende Menschen wurden bei der Operation "Pollino" festgenommen. Und vor einigen Tagen ging die Polizei im Ruhrgebiet zudem mit einer großangelegten Razzia gegen Clankriminalität vor.