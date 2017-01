Nach Lkw-Anschlägen in Nizza und Berlin Kölner Polizei sichert Karneval mit Fahrzeugsperren

In Reaktion auf die Lastwagen-Anschläge von Nizza und Berlin will die Kölner Polizei an Karneval Fahrzeugsperren einrichten. "Die allgemeine Sicherheitslage, die Bedrohung durch Terrorismus, hat Auswirkungen auf das Handeln der Polizei", sagte Polizeipräsident Jürgen Mathies.

Bereits beim Feuerwerksspektakel "Kölner Lichter" - kurz nach dem Lastwagen-Anschlag von Nizza - habe man Fahrzeugsperren eingesetzt. Die Ereignisse von Berlin hätten die Notwendigkeit nochmals verdeutlicht. "Wir werden auch an Karneval wieder Fahrzeugsperren sehen. Zum Teil aus Beton, zum Teil aus anderen Fahrzeugen", sagte Mathies.

DPA Kölner Polizeipräsident Jürgen Mathies

Die Kölner Polizei hatte auch an Silvester auf derartige Barrieren zurückgegriffen. Sie sollen bestimmte Zugangswege derart blockieren, dass niemand Fahrzeuge in Menschenmengen steuern kann.

In Berlin war im Dezember ein Lastwagen auf diese Weise als Waffe genutzt und in einen Weihnachtsmarkt gelenkt worden. Zwölf Menschen starben, viele wurden schwer verletzt. Bei einem ähnlichen Anschlag im Sommer 2016 an der Uferpromenade in Nizza waren 86 Menschen ums Leben gekommen.

Unter diesem Eindruck hatten viele Städte bereits ihre Sicherheitsvorkehrungen für Weihnachtsmärkte und zu Silvester verschärft. Vielfach wurden Betonpoller aufgestellt, etwa in Berlin. In Duisburg wurden an Zufahrtswegen mobile Sperren errichtet, um ein schnelles Durchfahren von Fahrzeugen zu verhindern. Dortmund reagierte mit einem Durchfahrtsverbot für schwere Lastwagen in der Innenstadt.

Das Thema wird nach dem Karneval auch die Kirmessaison in diesem Jahr begleiten. Der Deutsche Schaustellerbund (DSB) rechnet generell mit mehr Betonpollern bei Volksfesten. "Bestimmt wird es das geben", sagte kürzlich Hauptgeschäftsführer Frank Hakelberg. Derzeit würden überall die Sicherheitskonzepte überdacht.