Brandenburg Zwei Männer sollen 15-Jährige missbraucht haben

Zwei Männer sollen eine 15-Jährige auf einer öffentlichen Toilette in Königs Wusterhausen sexuell missbraucht haben. Nach einem der beiden Tatverdächtigen werde derzeit gesucht, sagte eine Polizeisprecherin in Brandenburg. Er sei noch unbekannt.

Gegen den zweiten Beschuldigten wurde Haftbefehl erlassen. Ob sich der 21-Jährige zu den Tatvorwürfen bereits äußerte, teilte die Polizei nicht mit.

Der Missbrauch soll sich am Dienstag vor einer Woche nachmittags ereignet haben. Zwei Tage danach zeigte die 15-Jährige den Angaben zufolge die Sexualstraftat bei der Polizei an. Der 21-Jährige wurde am Freitag festgenommen.

Die Polizei hielt sich zu dem Tathergang bedeckt und verwies auf den besonderen Schutz des jugendlichen Opfers. Die Ermittler könnten "nicht ausschließen", dass sich die Tatverdächtigen und die 15-Jährige bereits kannten, hieß es lediglich.