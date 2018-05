Bei der Fahndung nach einem Tatverdächtigen im Fall einer getöteten 75-Jährigen in einem Waldgebiet in der Königsbrücker Heide sind mehrere Schüsse auf Einsatzfahrzeuge abgegeben worden. Bei dem Einsatz sei ein Polizist am Arm verletzt worden, teilte die Behörde auf Twitter mit.

Update zum Einsatz in #Königsbrück: Die Situation ist weiterhin extrem gefährlich! Der Täter hat aktuell durch Schussabgabe einen unserer Kollegen verletzt (Schussverletzung am Arm). *oh — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 14. Mai 2018

Die Schüsse seien aus einem leerstehenden ehemaligen Kasernengebäude abgegeben worden, in dem sich offenbar der tatverdächtige Nachbar der Frau aufhält. Laut Polizei haben Spezialeinsatzkräfte das Erdgeschoss gesichert.

Unser Polizeisprecher Thomas Geithner mit Informationen zum Einsatz in einem Waldgebiet bei #Königsbrück pic.twitter.com/rT9vIqsDzd — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 14. Mai 2018

Am Samstag hatte die Polizei die Seniorin mit mehreren Stichverletzungen tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Unter Tatverdacht steht ihr 33-jähriger Nachbar. Er soll wenige Tage vor der Tat im Alkoholrausch in seiner Wohnung randaliert haben.

Seit dem Morgen hatten Spezialkräfte der Polizei aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen sowie der Bundespolizei ein Waldgebiet bei Königsbrück durchsucht, wie ein Polizeisprecher mitteilte.