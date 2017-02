Gewaltverbrechen in Oberbayern Zwei Tote und eine Schwerverletzte

Bei einem Gewaltverbrechen in Oberbayern sind ein Mann und eine Frau getötet worden, eine weitere Frau erlitt schwerste Verletzungen. Eine Polizeistreife hatte die Opfer am späten Samstagabend in einem Einfamilienhaus in Königsdorf gefunden.

In das Haus sei offenbar eingebrochen worden, teilte die Polizei mit. Die Überlebende wurde in ein Krankenhaus gebracht und konnte bislang nicht befragt werden.

Wer die Streife alarmiert hatte, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht preisgeben. Die Spurensicherung sei vor Ort und suche das Gebäude gründlich ab, sagte ein Polizeisprecher. Noch in der Nacht seien Bewohner benachbarter Häuser befragt worden.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Sonderkommission eingerichtet. Die Identität der Opfer und weitere Hintergründe der Tat sind unklar. Eine Obduktion solle die Todesursache klären, berichtete der Bayerische Rundfunk. Von den Tätern fehle bislang jede Spur.