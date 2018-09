Sachsen-Anhalt 22-Jähriger stirbt nach Streit - zwei Verdächtige festgenommen

Bei einem Streit zwischen zwei Männergruppen in Köthen ist ein 22 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Zwei afghanische Staatsbürger wurden in der Nacht zu Sonntag wegen des Anfangsverdachts eines Tötungsdelikts festgenommen. Das teilten die Polizei und Staatsanwaltschaft in Sachsen-Anhalt mit.

Nach SPIEGEL-Informationen aus Sicherheitskreisen gerieten die Afghanen mit dem Opfer - einem Deutschen - gegen 22 Uhr an einem Spielplatz in Streit. Vorausgegangen war wohl eine Auseinandersetzung der beiden Afghanen mit einem weiteren Landsmann und einer schwangeren Frau. Es ging um die Frage, wer die Frau geschwängert habe.

Zwei Deutsche kamen hinzu, die Auseinandersetzung eskalierte. Der 22-Jährige wurde dabei so stark verletzt, dass er im Krankenhaus verstarb. Er hatte ein starkes Hämatom am Hinterkopf, Todesursache war vermutlich eine Hirnblutung. Die Obduktion soll noch an diesem Sonntag erfolgen.

Nach SPIEGEL-Informationen prüfen die Behörden unter anderem, ob die Festgenommenen aus Notwehr handelten.

Laut "Welt" soll ein Bruder des Verstorbenen noch zum Krankenhaus gekommen sein. Bei dem Bruder handelt es sich der Zeitung zufolge um einen vorbestraften rechtsextremen Intensivtäter.

Die beiden Tatverdächtigen sollen nach SPIEGEL-Informationen um die 20 Jahre alt sein. Einer besaß eine Aufenthaltsgenehmigung. Bei dem zweiten wurde von einer Abschiebung vorläufig abgesehen, weil noch Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung und des räuberischen Diebstahls laufen. In solchen Fällen drängt die Staatsanwaltschaft üblicherweise darauf, die Ermittlungen abzuschließen, bevor eine Abschiebung vollzogen wird.

In den sozialen Netzwerken macht der Fall bereits die Runde, es wurden Demonstrationen angekündigt. Die Sicherheitsbehörden in Sachsen-Anhalt sind seit dem frühen Morgen in erhöhter Alarmbereitschaft.

Sachsen-Anhalts Integrationsbeauftragte Susi Möbbeck (SPD) schrieb auf Twitter: "So traurig. Ein Mensch ist gewaltsam zu Tode gekommen. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen." Und: "Gewalt ist immer und überall zu verurteilen. Zeit für Trauer. Zeit für Besonnenheit. Passt aufeinander auf."