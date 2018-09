Todesfall in Sachsen-Anhalt Bürgermeister von Köthen warnt vor gewaltbereiten Gruppen

Im Ort Köthen in Sachsen-Anhalt bereitet sich die Polizei auf größere Demonstrationen vor. Anlass ist der Tod eines 22-jährigen Mannes auf einem Spielplatz in Köthen am späten Samstagabend. Zwei afghanische Staatsbürger waren in der Nacht zu Sonntag wegen des Anfangsverdachts eines Tötungsdelikts festgenommen worden.

Der Fall heizt die Diskussion in Deutschland weiter an. Rechtsradikale Gruppen haben in den sozialen Netzwerken zu einem sogenannten "Trauermarsch" am Sonntagabend aufgerufen, andere Gruppen wollen dagegen demonstrieren. Die Linken-Politikerin Henriette Quade meldete für Sonntag eine Demonstration gegen rechte Hetze an.

Köthens Bürgermeister Bernd Hauschild (SPD) riet auf seiner Facebookseite von der Teilnahme am "Trauermarsch" der rechten Gruppen ab - "da mir Informationen vorliegen, dass auch gewaltbereite Gruppen von außerhalb Köthens in großer Zahl anreisen werden".

Hauschild war am Mittag mit anderen Politikern zum Tatort, einem Spielplatz, gekommen, um des Opfers zu gedenken. Er habe mit großer Bestürzung vom Tod des 22-Jährigen erfahren. Am Nachmittag kamen etwa 300 Menschen zu einer Trauerandacht in eine örtliche Kirche.

Hundertschaft der Bundespolizei auf dem Weg

Köthen hat etwa 26.000 Einwohner und liegt gut 30 Kilometer nördlich von Halle. In etwa 20 Kilometer Entfernung findet an diesem Sonntag in Dessau-Roßlau der Landesparteitag der AfD statt. Das Bündnis "Dessau-Nazifrei" hat laut lokalen Medienberichten eine Protestveranstaltung angemeldet. Nun fürchten Beobachter, dass sich die Teilnehmer beider Veranstaltungen auf den Weg nach Köthen machen könnten.

Die Polizei kündigte an, man werde am Abend "mit Kräften vor Ort sein". Nach SPIEGEL-Informationen ist auch Bundespolizei auf dem Weg nach Köthen, unter anderem eine Beweissicherungs- und Festnahme-Hundertschaft, die mit Hubschraubern aus St. Augustin bei Bonn geschickt werden soll.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) warnte vor einer Instrumentalisierung des Falls. "Bei aller Emotionalität ist jeder Versuch zurückzuweisen, aus Köthen, wie es im Internet heißt, ein zweites Chemnitz machen zu wollen", sagte er der Nachrichtenagentur dpa. Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) habe geeignete Schritte eingeleitet, damit es dazu nicht komme.

"Die Politik sollte diesen traurigen Anlass nicht instrumentalisieren", sagte Haseloff. Er sprach den Angehörigen des Toten im Namen der Landesregierung sein "tief empfundenes Beileid" aus.

Der Hintergrund des Falls ist unklar. Nach SPIEGEL-Informationen aus Sicherheitskreisen gerieten die inzwischen festgenommenen Afghanen mit dem Opfer - einem Deutschen - gegen 22 Uhr an einem Spielplatz in Streit. Vorausgegangen war wohl eine Auseinandersetzung der beiden Afghanen mit einem weiteren Landsmann und einer schwangeren Frau. Es ging um die Frage, wer die Frau geschwängert habe.

Zwei Deutsche kamen hinzu, die Auseinandersetzung eskalierte. Der 22-Jährige wurde dabei verletzt und starb im Krankenhaus. Todesursache war laut einem Bericht der "Mitteldeutschen Zeitung" aber nicht Gewalteinwirkung, sondern ein Herzinfarkt. Das sei das Ergebnis der Obduktion am Sonntag. Der junge Mann soll eine kardiologische Vorerkrankung gehabt haben.

Die beiden Festgenommenen sollen nach SPIEGEL-Informationen um die 20 Jahre alt sein. Einer besaß eine Aufenthaltsgenehmigung. Bei dem zweiten wurde von einer Abschiebung vorläufig abgesehen, weil noch Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung und des räuberischen Diebstahls laufen. In solchen Fällen drängt die Staatsanwaltschaft üblicherweise darauf, die Ermittlungen abzuschließen, bevor eine Abschiebung vollzogen wird.