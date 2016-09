Kofferleiche an der Spree Galerist muss sieben Jahre ins Gefängnis

Das Landgericht Berlin hat einen Galeristen wegen Totschlags zu sieben Jahren Haft verurteilt. Der 39-jährige Chilene hatte im Juni 2015 in seiner Galerie im Stadtteil Wedding eine Norwegerin erstochen.

Der Mann hatte vor Gericht ein Geständnis abgelegt. Er gab zu, die Leiche der 36-jährigen Bekannten in einem Koffer in die Spree geworfen zu haben. Passanten entdeckten den Koffer am Spreeufer.

Ein Streit als Auslöser

Der Mann sagte vor Gericht, er habe während der Tat unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol gestanden. Auslöser sei ein Streit gewesen. Er habe die Kontrolle über sich verloren. Die Norwegerin habe ihn beleidigt und bedroht.

Die Richter ordneten für den Mann die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Er war nach internationaler Fahndung in Mexiko festgenommen worden. Im März wurde er nach Deutschland ausgeliefert.