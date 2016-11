Festnahme in Istanbul 1,3 Kilo Kokain im Magen

Mit mehr als hundert Drogenpäckchen in ihren Mägen sind zwei Schmuggler am Flughafen in Istanbul festgenommen worden. Die beiden Nigerianer im Alter von 22 und 47 Jahren waren bei ihrer Einreise am Freitag türkischen Drogenfahndern aufgefallen. Die Nachrichtenagentur Dogan meldete, dass die Beamten die Verdächtigen zur Untersuchung in ein Krankenhaus brachten. Bei einer Röntgenuntersuchung wurden dann die mit Drogen gefüllten Kondome entdeckt.

Einer der beiden Männer hatte den Angaben zufolge knapp 1,3 Kilogramm flüssiges Kokain in den Kondomen im Verdauungstrakt, während sein mutmaßlicher Komplize 700 Gramm Heroin in den Päckchen heruntergeschluckt hatte.

Drogenhändler heuern immer wieder Kuriere an, damit sie Kapseln mit Rauschgift schlucken und durch den Zoll schleusen. Diese weitverbreitete Methode ist für die Schmuggler höchst riskant, da ihnen eine Überdosis droht, wenn die Drogenpäckchen im Magen platzen. Im März war in Paris eine 21-jährige Studentin ums Leben gekommen, nachdem die Hülle eines Kokain-Kügelchens, das sie verschluckt hatte, gerissen war.