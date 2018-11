Geflohene aus Venezuela 40 Frauen aus Zuhälterring in Kolumbien befreit

40 venezolanische Frauen sind aus einem Zuhälterring in Kolumbien befreit worden. Das berichten kolumbianische Behörden. Die Behörden befürchten, dass der Menschenhandel weiter zunimmt, da immer mehr Frauen aus Venezuela in das Nachbarland flüchten.

Staatsanwalt Nestor Martinez sagte, die befreiten Frauen seien in der kolumbianischen Stadt Cucuta, direkt an der Grenze zu Venezuela, aufgegriffen worden und in die Hauptstadt Bogota gebracht worden. Dort seien sie zur Prostitution gezwungen worden und hätten nur 15 Minuten Freizeit pro Tag gehabt. Bei Schwangerschaften habe ein von den Peinigern beauftragter Arzt Abtreibungen vorgenommen.

Täglich kommen wegen der desolaten wirtschaftlichen Lage in Venezuela Tausende Flüchtlinge in der kolumbianischen Grenzstadt Cucuta an. Das Uno-Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten geht davon aus, dass rund 2,3 Millionen Venezolaner das Land angesichts von Wirtschaftskrise, Hyperinflation, fehlenden Nahrungsmitteln und Medikamenten sowie politischer Verfolgung verlassen haben.