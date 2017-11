Rekordfund Kolumbiens Sicherheitskräfte beschlagnahmen zwölf Tonnen Kokain

Polizei und Militär in Kolumbien ist der größte Kokainfund in der Geschichte des Landes geglückt: Insgesamt wurden zwölf Tonnen Kokain beschlagnahmt. Die Drogen wurden offiziellen Angaben zufolge in vier Fincas in einem Bananenanbaugebiet in den Departements Antioquia und Choco sichergestellt. Sie sollen dem Kartell "Clan de Golfo" gehört haben, der größten kriminellen Bande des Landes.

Präsident Juan Manuel Santos sprach von "einem überzeugenden Zeichen der Stärke unserer Streitkräfte". Das Kokain hätte in den USA bis zu 360 Millionen Dollar (310 Millionen Euro) einbringen können, so Santos. "Niemals zuvor, seit wir vor mehr als 40 Jahren begonnen haben, gegen den Drogenhandel zu kämpfen, haben wir eine Beschlagnahme dieses Ausmaßes gehabt."

Laut General Jorge Nieto waren an der Operation "Agamenón II" auch etwa hundert Geheimdienstmitarbeiter beteiligt, um die Kokainfarmen ausfindig zu machen. Rund 400 Sicherheitskräfte hätten bei dem Finale der lange vorbereiteten Operation mitgewirkt, zum Teil wurden die Anwesen in den Städten Chigorodo und Carepa aus der Luft attackiert.

Kopfgeld auf den Clan-Chef ausgesetzt

Das Kokain sollte den Angaben zufolge an verschiedene Händlerringe verteilt werden, verantwortlich sei Dairo Úsuga, alias "Otoniel", Chef des Golf-Clans und einer der meistgesuchten Verbrecher Kolumbiens. Santos sagte, man hoffe auf eine heiße Spur zu "Otoniel". Die USA haben ein Kopfgeld von fünf Millionen Dollar (4,3 Millionen Euro) auf ihn ausgesetzt.

Der "Clan del Golfo" war einst von früheren Kämpfern rechtsextremer bewaffneter Milizen gegründet worden. Zwischenzeitlich hatte die Bande 4000 Mitglieder, nach einer großen Offensive der kolumbianischen Regierung sind es heute nach Angaben des Verteidigungsministeriums noch etwa 1800. Anfang September hatte das Kartell erklärt, seine Mitglieder seien bereit, sich den Behörden zu stellen.

Schon seit Monaten gibt es immer wieder Erfolge im Kampf gegen die Kokainmafia. Im Grenzgebiet zu Panama wurden innerhalb der vergangenen Wochen etwa 20 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Es ist ein Hauptoperationsgebiet des Golf-Clans, um das Kokain per Schiff oder Flugzeug weiter Richtung Mittelamerika und die USA oder Europa zu bekommen. Insgesamt konnten Polizei und Militär laut eigenen Angaben in diesem Jahr bereits rund 362 Tonnen Kokain sicherstellen.

Hilfe von den Vereinten Nationen

Nach der Aufgabe des bewaffneten Kampfes durch die zuletzt noch rund 7000 Kämpfer der linken Farc-Guerilla will Santos, der für das Ende dieses Konfliktes den Friedensnobelpreis erhielt, den Kokainhandel in den früheren Farc-Gebieten bekämpfen. Es soll vermieden werden, dass andere Banden in den oft unwegsamen Regionen die Kontrolle über den Kokaanbau und die Kokainproduktion übernehmen.

Die Vereinten Nationen hatten Kolumbien zuletzt zugesagt, beim Zurückdrängen des Kokaanbaus zu helfen. Bauern sollen mit Hilfe eines millionenschweren Projekts zum Anbau anderer Agrarprodukte wie Kakao oder Kaffee animiert werden. Mit geschätzt mindestens 900 Tonnen im Jahr wird in Kolumbien so viel Kokain produziert wie in keinem anderen Land der Welt.

Trotz des Friedensprozesses mit der linken Farc-Guerilla war in Kolumbien der Kokaanbau zuletzt drastisch gestiegen - laut Uno wuchs die Anbaufläche von 2014 bis 2016 von 69.000 auf 146.000 Hektar. Fachleute führen das darauf zurück, dass nach dem Rückzug der Farc-Guerilla in deren bisherigen Gebieten andere Banden das Geschäft übernahmen und das Militär zu wenig dagegen tat.

Koka ist einfach anzupflanzen, kann mehrmals im Jahr geerntet werden und bringt den Bauern viel Geld ein - daher scheiterten in der Vergangenheit oft Hilfsprogramme für Bauern, die zum Anbau von anderen Produkten animiert werden sollten. Neben Kolumbien wird in Peru und Bolivien Koka angebaut, aber auch legal zum traditionellen Konsum. Viele Menschen kauen die Blätter, zum Beispiel um Ermüdungserscheinungen vorzubeugen.