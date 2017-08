Schüsse vor Diskothek Todesschütze von Konstanz stand unter Drogen

Nach den tödlichen Schüssen an der Konstanzer Diskothek "Grey" steht fest: Der Schütze war alkoholisiert und stand unter Drogen. Das teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Konstanz mit.

Dem vorläufigen Ergebnis der toxikologischen Untersuchung zufolge hatte der 34-Jährige 1,57 Promille Alkohol im Blut. Außerdem stand er unter dem Einfluss von Kokain, THC (Cannabis) und beruhigend wirkender Medikamente. Die Substanzen wirkten nach Einschätzung der Gerichtsmediziner zusammen enthemmend, heißt es in der Mitteilung weiter .

Der Angreifer hatte Ende Juli mit einem Sturmgewehr Schüsse im und vor dem Klub abgefeuert. Dabei wurde ein Türsteher getötet, drei Menschen wurden schwer und sieben leicht verletzt. Der Täter starb nach einem Schusswechsel mit der Polizei später im Krankenhaus. Ziel der Attacke war offenbar sein Schwager.

Die Auswertung des Videomaterials hatte ergeben, dass der Mann auch in den Tanzbereich des Klubs vorgedrungen war. Laut einem Sprecher der Polizei ging der Täter durch einen Vorraum und den Kassenbereich in das dahinter liegende Foyer sowie in den größten Tanzsaal, wo er zwei Schüsse Richtung Decke abfeuerte. Insgesamt schoss der Mann mehr als 20-mal vor und in der Diskothek.

Als der Schütze seinen Schwager, den ehemaligen Betriebsleiter des Klubs, drinnen nicht fand, sei er wieder nach draußen gegangen, sagte der Sprecher weiter. Sicherheitsmitarbeiter hätten daraufhin die Haupteingangstür des Klubs verschlossen.